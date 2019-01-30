Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'

18 yaşında tanışan doktor adayı Isabella Sainz ve 53 yaşındaki emekli polis memuru Joseph Conner, aralarındaki yaş farkına rağmen mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Isabella, tanıştıktan bir ay sonra hamile kalmış ve çiftin şimdi 2 çocukları bulunuyor.

Aralarındaki yaş farkından dolayı bazı insanların onları baba-kız zannettiklerini söyleyen Isabella, "Böyle durumlarda evet o benim babam deyip eğleniyoruz" diyor.