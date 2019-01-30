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Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2019 09:16 | Son Güncelleme

Isabella-Joseph çifti, aralarındaki yaş farkına rağmen sürdürdükleri beraberlikle herkesi şaşırtıyor. Aralarında 33 yaş fark olmasına rağmen mutlu bir birliktelik sürdüren çift, mutlu geçen yılların ardından 2 de çocuk sahibi olmuş.

İlk çocukları tanışmalarının birinci yılında dünyaya gelen çift, bazı insanların kendilerini baba-kız sandığını söylüyor.

Aralarındaki yaş farkı ilişkilerini hiç etkilemiyor

18 yaşında tanışan doktor adayı Isabella Sainz ve 53 yaşındaki emekli polis memuru Joseph Conner, aralarındaki yaş farkına rağmen mutlu bir birliktelik yaşıyor.
Isabella, tanıştıktan bir ay sonra hamile kalmış ve çiftin şimdi 2 çocukları bulunuyor.
Aralarındaki yaş farkından dolayı bazı insanların onları baba-kız zannettiklerini söyleyen Isabella, "Böyle durumlarda evet o benim babam deyip eğleniyoruz" diyor.
Joseph'in önceki evliliğinden 4 çocuğu var. Nişanlı olan çift yakında evlenmeyi planlıyor.
İşte ikilinin mutlu birlikteliğinden paylaştığı bazı kareler...
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Anahtar Kelimeler:
evlilik sosyal medya

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