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  4. Aralarında cezaevi firarisinin de bulunduğu 37 kişi yakalandı

Aralarında cezaevi firarisinin de bulunduğu 37 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:45 | Son Güncelleme

Isparta’da polisin yaptığı 1 haftalık çalışmalarda aranan 37 şüpheli yakalandı.Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Polisin, il merkezinde 23 - 29 Aralık tarihleri arasında yaptığı çalışmalar kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheli yakalandı.

Isparta’da polisin yaptığı 1 haftalık çalışmalarda aranan 37 şüpheli yakalandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polisin, il merkezinde 23 - 29 Aralık tarihleri arasında yaptığı çalışmalar kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların, gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.
Yakalananlar arasında ayrıca, ‘Birden Fazla Kişi ile Tehdit’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Ş.G., ‘Birden Fazla Kişi ile Tehdit’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.G., ‘Silahla Tehdit’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan E.A. ile ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’, ‘Hırsızlık’, ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Parada Sahtecilik’ suçlarından 6 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan H.G.’nin de bulunduğu bildirildi.

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