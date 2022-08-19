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  4. Aralarında doktor ve hemşireler de var! Tercihleri panik yarattı

Aralarında doktor ve hemşireler de var! Tercihleri panik yarattı

19.08.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de sağlık personeli OnlyFans’tan para kazanmak için iş bırakıyor. İngiliz sivil toplum kuruluşları çağrı yaparak bu konuda bir eylem planı hazırlanması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Sendikalar, Hükümetin az bulunan maaş artışının sağlık sektöründe çalışan herkesin işi bırakmasına neden olduğunu iddia ediyor.

Aralarında doktor ve hemşireler de var! Tercihleri panik yarattı

İngiliz sivil toplum kuruluşları, sağlık ve sosyal bakım personelinin hayat pahalılığı nedeniyle işlerini bırakıp OnlyFans yıldızları haline geldiğini iddia ediyor. Bazılarının ayda 50.000 sterlin kazandığı yetişkin sitesi için ön saflardaki sağlık ve bakım alanlarında yorulmak bilmeyen ve düşük ücretli rolleri değiştiriyorlar.

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YÜZDE DÖRT ZAM YAPILDI

Sendikalar, rekor enflasyonun bu yılki yüzde 4'lük maaş artışını 'büyük bir maaş kesintisi' haline getirmesiyle, çalışanların sürüler halinde 'daha iyi ücretli, daha az stresli işler' için ayrıldığı konusunda uyardılar.

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Daily Mail’in haberine göre; özellikle sağlık sektörüne yeni adım atmış gençler az buldukları ücretler ve yoğun çalışma temposundan ötürü işlerini bırakıyor.

ENDİŞE DUYUYORLAR

İşçi destek derneği Beyond The Street, OnlyFans’a yönelen sağlık çalışanlarının artmasından 'derin endişe duyduğunu' söyledi. Bir sözcü MailOnline'a şunları söyledi: 'Finansal güvenlik açığı, seks ve çevrimiçi cinsel içeriğin satışında bir itici güç olabilir.'

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Hemşire OnlyFans
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