Aralarında hamile kadınların da bulunduğu hırsızlık çetesi çökertildi

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da lüks semtlerde gündüz saatlerinde evlere girerek yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 10’u kadın 15 kişilik grup, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Yakalanan kadınlardan 3’ünün hamile olduğu, şüphelilerin hırsızlıktan elde ettiği bir miktar parayla yatırım için altın aldıkları öğrenildi. Öte yandan şüpheli kadınların binaya girişi ve polis ekiplerinin yaptığı operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul’da son iki ayda başta Bakırköy, Kadıköy, Ümraniye olmak üzere 8 ilçede evden hırsızlık ihbarlarının artması sonucu çalışma başlatan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etmek için güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Kameraları inceleyen ekipler hırsızlık olaylarını içlerinde hamile kadınların da bulunduğu bir grubun gerçekleştirdiğini gördü. Şüphelilerin hırsızlık yapacakları adreslere giderek keşif yaptıklarını, apartmanlara girdikten sonra da kapı kilitlerini kırdıklarını tespit etti. Başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Esenyurt ve Ümraniye’de kaldığını öğrenen ekipler 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.