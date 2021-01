Aralarında hiç Netflix yapımı yok! 2020’nin korsan dizi şampiyonu belli oldu

TorrentFreak platformu “korsan yollarla en çok izlenen diziler” listesini yayımladı. Her sene yayımlanan listesinin zirvesinde bu sene Disney+’ın çok konuşulan yapımı The Mandalorian yer aldı. Geçtiğimiz yıllarda Game of Thrones’un zirveyi bırakmadığı listede göze çarpan detay ise dizilerin arasında hiç Netflix yapımı bulunmaması oldu.

30 Ekim’de Disney+’ta yayına başlayan Star Wars spin-off dizisinin ikinci sezonu, bu yıl Torrent mecralarında en çok indirilen televizyon yapımı oldu. The Mandalorian, 2019 listesinde de ilk sezonuyla üçüncü sırada yer almıştı. Yılın son çeyreğinde izleyiciyle buluşan dizinin bu başarısında, sıralamanın tüm sezon bölümlerini kapsamadan yapılmasının da payı olsa gerek.

Listenin ilk üçünü Amazon Prime’ın çizgi roman uyarlaması The Boys ve HBO’nun favori dizilerinden Westworld tamamlıyor. TorrentFreak’in 10’luk korsan listesinde hiçbir Netflix yapımı olmaması da ilginç bir detay olarak öne çıkmakta. Tam liste şöyle:

10- The Flash

9- Arrow

8- The Outsider

7- The Walking Dead

6- Rick and Morty

5- Star Trek: Picard

4- Vikings

3- Westworld

2- The Boys

1- The Mandalorian