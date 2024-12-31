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  4. Aralarında Özgür Özel de var! 16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM’de…

Aralarında Özgür Özel de var! 16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM’de…

31.12.2024 13:26
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Dokunulmazlık dosyaları ile ilgili düzenlenen yeni fezlekeler Meclis’e sevk edildi. 16 milletvekili hakkında düzenlenen dokunulmaz dosyaları TBMM Başkanlığı’na sunulu. Hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik talepte bulunulan milletvekilleri arasında CHP lideri Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tulay Hatımoğulları Oruç da bulunuyor.

Aralarında Özgür Özel de var! 16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM’de…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tulay Hatımoğulları Oruç'un da aralarında bulunduğu 16 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tulay Hatımoğulları Oruç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."

Gelen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Özel'in 6, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın 2, TİP İstanbul Milletvekili Şık'ın 2, Bağımsız İstanbul Milletvekili Enginyurt'un 3, DEM Parti Şırnak Milletvekili İrmez'in 2 dosyası bulunuyor.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel haberler tbmm
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