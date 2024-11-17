Aralarında UFO'lar da var! Bunu Elon Musk da beklemiyordu; "silindirik nesnenin" gizemi bir türlü çözülemedi

Pentagon, yıllık "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP)" raporunu Kongreye sundu. Rapor toplam 757 olayı kapsıyor. Olaylardan bazıları balonlar, kuşlar ve insansız hava araçlarıyla ilişkilendirilerek açıklık kazandı. Ancak bir ticari yolcu uçağının çarpışmaktan son anda kurtulduğu "silindirik nesne" için açıklama yapılamadı.

757 "TANIMLANAMAYAN ANORMAL FENOMEN"

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, raporun, Bakanlığa bağlı Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) tarafından 2022 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası gereği hazırlandığı belirtildi.

Bu yılki raporda, 1 Mayıs 2023 ile 1 Haziran 2024 arasında toplam 485 olayla birlikte 2021 ve 2022'de meydana gelen ancak AARO'ya bildirilmediği için kayıtlara girmeyen 272 UAP olayının yer aldığı ifade edildi.

VAKALARIN HEPSİ ÇÖZÜLEMEDİ

Açıklamada, bu yıl rapor edilen olaylardan 118'inin balonlara, kuşlara ve insansız hava araçlarına bağlı olarak çözüldüğü ancak diğer vakalarla ilgili incelemelerin sürdüğü bilgisi verildi.

ELON MUSK'IN UYDULARINI UFO SANANLAR OLDU

Ayrıca, Ekol TV'de yer alan habere göre; Elon Musk’ın Starlink uydu sistemi, özellikle son yıllarda UFO olarak yanlış tanımlanan cisimler arasında sıkça anıldı.

"SİLİNDİRİK NESNE" GİZEMİNİ KORUYOR

Bununla birlikte, tüm olaylar bu kadar basit bir şekilde açıklanamadı. Örneğin, bir ticari yolcu uçağı, New York kıyılarında Atlantik Okyanusu üzerinde uçarken "silindirik bir nesne" ile çarpışmaktan son anda kurtuldu. Bu olay halen detaylı bir şekilde araştırılıyor ve cisim hakkında net bir açıklama yapılmadı.

AARO'nun şu ana kadar incelediği toplam UAP vaka sayısının 1 Haziran 2024 itibarıyla 1600'ün üzerine çıktığına işaret edilerek, UAP olaylarının oluşturduğu potansiyel tehditlerin analiz edilmesi ve anlaşılmasının, birçok bakanlık ve kurumun dahil olduğu bir işbirliği çabasıyla devam ettiği belirtildi.

ESKİ PENTAGON YETKİLİSİ: EVRENDE YALNIZ DEĞİLİZ

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi komitesinde geçen gün düzenlenen "UAP, Gerçeği Ortaya Çıkarmak" başlıklı oturumda Pentagon eski yetkililerinden Luis Elizondo, "tanımlanamayan uçan cisim"lere (UFO) ilişkin "Evrende yalnız değiliz." ifadesini kullanmıştı.

"TÜM BUNLAR GERÇEĞİ GİZLEMEK İÇİN YAPILMIŞTI"

Elizondo, daha önce gizli bir Pentagon programının parçası olarak UFO'ları araştırdığını öne sürerek, "UAP gerçektir. Aşırı gizlilik, sadık devlet memurlarına, askeri personele ve halka karşı ciddi suistimallere yol açıyor. Tüm bunlar evrende yalnız olmadığımız gerçeğini gizlemek için yapıldı." demişti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır