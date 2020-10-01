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Aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için buluşan şirket sahipleri birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 09:08 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde, aralarındaki ticari anlaşmazlığı çözmek için restoranda buluşan iki ayrı şirketin sahipleri ile beraberindekiler arasında kavga çıktı. Silahla tehdit olayının da gerçekleştiği tekmeli yumruklu kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için buluşan şirket sahipleri birbirine girdi

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Beylikdüzü Marina'da bulunan lüks restoranda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında ticari anlaşmazlık bulunan iki ayrı şirketin sahipleri, sorunu çözmek için restoranda buluştu. İki iş adamı, yenilen yemeğin ardından aralarındaki alacak-verecek konusunda anlaşamayarak tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bir kişi oturdukları masaya gelip, belinden çıkardığı silahını iş adamının karnına dayadı. Silah tehdidinden korkan iş adamı ve beraberindekiler restoranı terk etmek istedi. Ancak diğer iş adamının adamları çıkmalarına engel olarak, onları darp etmeye başladı. Kavga büyüyünce ortalık birbirine girdi. Restoran çalışanları kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavgada 3 kişi feci şekilde dövüldü. Darp edilen kişiler polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

Kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişinin aynı masada oturdukları, bir süre sonra yanlarından kalkan birinin yerine hızlı bir şekilde gelen kişinin oturduğu ve belinden çıkardığı silahı iş adamının karnına dayadığı görülüyor. Bir süre sonra ayağa kalkan iki grup arasında tekmeli-yumruklu kavga çıktığı, restoran çalışanlarının kavgayı ayırmaya çalıştığı kameraya yansıyor.

(DHA)

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