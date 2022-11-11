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Aralarındaki fark dikkat çekti! Hepsini geride bıraktı... İşte anketlerde önde giden lider

11.11.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimlerine az zaman kala siyaset gündeminde adaylık tartışmaları sürerken hem vatandaşların hem de siyasi partilerin dikkatle takip ettiği anketler de büyük bir önem taşıyor. Vatandaşların oylarını hangi partiden yana kullanacaklarına dair her geçen gün yeni bir anket gelirken bu kez vatandaşlara ORC Araştırma tarafından "muhalefet lideri" soruldu. İşte muhalefet partilerine oy vereceğini belirten seçmenlere yöneltilen "En beğendiğiniz muhalefet lideri hangisi?" sorusunun sonuçları...

Aralarındaki fark dikkat çekti! Hepsini geride bıraktı... İşte anketlerde önde giden lider

Türkiye gündeminde 2023 seçimlerine kısa bir süre kala cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmalar hız kazanırken anketlerden gelen sonuçlar da ilgiyle takip ediliyor. Hem siyasi partilerin hem de vatandaşların merak ettiği kamuoyu araştırmalarında vatandaşların oyunu hangi partiye vermeyi düşündüğüne dair yanıt aranırken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Bu kez ORC Araştırma tarafından yayınlanan son çalışmada vatandaşların "muhalefet lideri" tercihi araştırıldı. Araştırmada, muhalefet partilerine oy vereceğini belirten seçmenlere, "En beğendiğiniz muhalefet lideri hangisidir?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark dikkat çekti. İşte detaylar...

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İLK İKİ SIRADA AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU VAR

Muhalefet partilerine oy vereceğini belirten seçmenlerin en beğendiği muhalefet liderinin araştırıldığı ankete göre birinci sırada yüzde 28,9 ile Meral Akşener yer aldı. Meral Akşener'i yüzde 26,8 ile Kemal Kılıçdaroğlu takip etti. İki liderin arasındaki farkın da yalnızca 2 puan olması dikkat çekti.

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Öte yandan üçüncü sırada yüzde 9.6 ile Selahattin Demirtaş yer alırken dördüncü sırada ise yüzde 6.9 ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun olduğu görüldü. Davutoğlu'nu yüzde 6.4 ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan takip ederken 6. sırada ise yüzde 4.3 ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yer aldı. Listenin devamında sırasıyla yüzde 4 ile Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, yüzde 3.1 ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yüzde 2.6 ile Hüseyin Baş, yüzde 2.5 ile Fatih Erbakan, yüzde 1.5 ile Erkan Baş ve yüzde 1.3 ile Temel Karamollaoğlu'nun olduğu görüldü.

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