Aralarındaki husumet yüzünden silahlı saldırı düzenlemişler

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde Aydın S.'nin (32), otomobiliyle seyir halindeyken, silahlı saldırıya uğrayıp, yaralanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ifadesinde, 'uyuşturucu bulundurmak'tan emniyette kaydı olan Aydın S.'ye aralarındaki husumet nedeniyle silahlı saldırıda bulunduğunu söylediği öğrenildi.
Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Çamlıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın S., 35 KE 4619 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, arkadan otomobille gelen kişiler, tabancayla ateş açtı. Aydın S., kendisine yönelik silahlı saldırıda aracıyla kaçmaya çalışırken, ağılın olduğu bahçeye girip, duvara çarparak, durabildi. Yaralanan Aydın S., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Aydın S.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
YENİ GÖZALTILAR BEKLENİYOR
Silahlı saldırı sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Saldırıda kullanılan aracın plakasını belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Silahlı saldırıyla ilgili yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.
Öte yandan Aydın S.'nin, emniyette 'uyuşturucu bulundurmak' suçundan kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, ifadelerinde, Aydın S.'ye aralarındaki husumet nedeniyle saldırıda bulunduğunu söylediği öğrenildi.
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