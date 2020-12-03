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  4. Aralık 2020 kargoların güncel çalışma saatleri... Hafta sonu kargoya gitmek yasak mı? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo çalışma saatleri!

Aralık 2020 kargoların güncel çalışma saatleri... Hafta sonu kargoya gitmek yasak mı? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo çalışma saatleri!

03.12.2020 12:58 | Son Güncelleme:
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Aralık 2020 kargoların güncel çalışma saatleri... Hafta sonu kargoya gitmek yasak mı? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo çalışma saatleri!

Koronavirüs salgınının hızla artmasının ardından vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu kargoların çalışma saatlerini araştırmaya başladı. 2020 Aralık ayı güncel kargoların çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar, salgına yakalanmamak için kargoların çalıştıkları saatlerde sokağa çıkmaya özen gösteriyorlar. Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo çalışma saatleri nedir? İşte hafta içi ve hafta sonu Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo güncel çalışma saatleri...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. 81 ile gönderilen yeni düzenlemenin ardından vatandaşların bir arada bulunacağı birçok alana yeni kısıtlamalar gelmişti. Market, AVM ve restoranlar gibi birçok yerde belirli saatler için kısıtlama yasağı uygulanıyor. Koronavirüs salgınına yakalanmamak için titiz davranan bazı vatandaşlar, kargoların güncel çalışma saatlerine bakarak kargoya gitmek için araştırma yapmaya başladı. Yeni düzenleme ile güncel kargo çalışma saatlerini sizler için derledik. Peki hafta sonu kargoya gitmek yasak mı? İşte Aralık 2020 Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo güncel çalışma saatleri...

HAFTA SONU KARGOYA GİTMEK YASAK MI?

Yeni düzenlemeye göre kargolar çalışma saatlerini güncelledi. Sevdiklerine kargo göndermek isteyen ya da internet üzerinden bir şeyler alan vatandaşlar kargoya uğramak için hafta sonu kargoların çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki cumartesi - pazar hangi kargolar açık? Aralık 2020 kargoların çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar, salgına yakalanmamak için kargoların çalıştıkları saatlerde sokağa çıkmaya özen gösteriyorlar. Yayımlanan genelgeye göre kargo çalışanları görevlerini yerine getirebilecek ve dağıtım işlemlerini yapabileceklerdir. Fakat vatandaşlara cumartesi ve pazar günü genel sokağa çıkma yasağı uygulandığı için kargoya gidemeyecekler. Bu süreçte sadece dağıtım işlemi yapılırken, bazı kargo şirketleri "eve kurye çağırma" yöntemi ile kargo teslim alabiliyor. Peki hafta sonu UPS Kargo çalışma saatleri nedir?

Peki hafta sonu; Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo çalışma saatleri nedir? İşte cumartesi ve pazar günü, Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo güncel çalışma saatleri...

ups kargo

UPS KARGO GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo hafta içi çalışma saatleri: 09:00 - 20:00'dır. UPS Kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar için, cumartesi günü UPS Kargo çalışma saati kapalı olarak gözükmektedir. UPS Kargo pazar günü çalışıyor mu merak eden vatandaşlara, pazar günleri UPS Kargo'nun çalışmadığı ve işlem yapmadığını belirtelim. Peki hafta sonu PTT Kargo çalışma saatleri nedir?

ptt kargo

PTT KARGO GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT kargo hafta içi çalışma saati; 08:30–12:30 ve 13:30–17:00'dır. Hafta sonu PTT kargo çalışıyor mu? PTT ve PTT kargo cumartesi ve pazar günü kapalı olacak. İstanbul gibi büyük şehirlerde bazı PTT kargolar Cumartesi günleri öğleden sonra saat 15:30'a kadar çalışıyor. Örneğin, Merkez Kadıköy PTT kargo Cumartesi günü 10:00'dan 15:30'a kadar açık olacak. Fakat hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı kargo şirketleri dağıtım yaparken, vatandaşların kargoya giderek kargo göndermesi yasak olacak. Peki hafta sonu Yurtiçi Kargo çalışma saatleri nedir?

yurtiçi kargo

YURTİÇİ KARGO GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo hafta içi çalışma saatleri: 09:00 - 18:00'dır. Yurtiçi Kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar için, cumartesi günü Yurtiçi Kargo çalışma saati sabah 09:00'da başlayarak akşam 17:00'a kadar devam edecektir. Yurtiçi Kargo pazar günü çalışıyor mu merak eden vatandaşlara, pazar günleri Yurtiçi Kargo'nun çalışmadığını belirtelim. Fakat hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı kargo şirketleri dağıtım yaparken, vatandaşların kargoya giderek kargo göndermesi yasak olacak. Peki hafta sonu Aras Kargo çalışma saatleri nedir?

araskargo

ARAS KARGO GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo hafta içi çalışma saatleri: 09:00 - 18:00'dır. Aras Kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar için, cumartesi günü Aras Kargo çalışma saati sabah 09:30'da başlayarak akşam 15:00'a kadar devam edecektir. Aras Kargo pazar günü çalışıyor mu merak eden vatandaşlara, pazar günleri Aras Kargo'nun çalışmadığını belirtelim. Fakat hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı kargo şirketleri dağıtım yaparken, vatandaşların kargoya giderek kargo göndermesi yasak olacak. Peki hafta sonu MNG Kargo çalışma saatleri nedir?

mng kargo

MNG KARGO GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG Kargo hafta içi çalışma saatleri: 08:30 - 17:30'dır. MNG Kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar için, cumartesi günü MNG Kargo çalışma saati sabah 08:30'da başlayarak akşam 14:00'a kadar devam edecektir. MNG Kargo pazar günü çalışıyor mu merak eden vatandaşlara, pazar günleri MNG Kargo'nun çalışmadığını belirtelim. Fakat hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı kargo şirketleri dağıtım yaparken, vatandaşların kargoya giderek kargo göndermesi yasak olacak. Peki hafta sonu Sürat Kargo çalışma saatleri nedir?

sürat kargo

SÜRAT KARGO GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

Sürat Kargo hafta içi çalışma saatleri: 08:30 - 18:00'dır. Sürat Kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar için, cumartesi günü Sürat Kargo çalışma saati sabah 09:00'da başlayarak akşam 14:00'a kadar devam edecektir. Sürat Kargo pazar günü çalışıyor mu merak eden vatandaşlara, pazar günleri Sürat Kargo'nun çalışmadığını belirtelim. Fakat hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı kargo şirketleri dağıtım yaparken, vatandaşların kargoya giderek kargo göndermesi yasak olacak.

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