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Aralık ayı işsizlik verileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Hükümetimiz tarafından iş dünyamıza, istihdama yönelik 8 farklı teşvik uygulamaya alındı. Biz bu teşviklerin olumlu etkilerini seçim sonrasında göreceğimizi düşünüyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aralık ayı işsizlik verilerine ilişkin, "Hükümetimiz tarafından iş dünyamıza, istihdama yönelik 8 farklı teşvik uygulamaya alındı. Biz bu teşviklerin olumlu etkilerini seçim sonrasında göreceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de işsizlik oranının, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 13,5'e yükseldiğini hatırlattı.

Sezonsal sebepler ve ekonomideki yavaşlamanın da etkisiyle işsizlik oranının tahminleri doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Zeytinoğlu, işsizlik verilerindeki durumun birkaç ay daha bu şekilde gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Zeytinoğlu, 2019 istihdam seferberliği kapsamında sağlanan destek ve teşviklere değinerek, şunları kaydetti:

"İstihdama yönelik uygulamaya alınan teşvikler, işsizlik oranında toparlanma sağlayacaktır. Hükümetimiz tarafından iş dünyamıza, istihdama yönelik 8 farklı teşvik uygulamaya alındı. Biz bu teşviklerin olumlu etkilerini, seçim sonrasında göreceğimizi düşünüyoruz. 2019'un ikinci çeyreğiyle birlikte hem sezonsal hem teşviklerin etkisiyle işsizlik oranının azalabileceğini düşünüyoruz."

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