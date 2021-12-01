Aralık ayı mesajları ve sözleri! 2021 En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Aralık ayı sözleri!

2021 yılının toplamda 11 ayı tamamlandı. Bugün 1 Aralık'a giriş yapmamızla beraber yılın son ayını kutlamak isteyen kişiler Aralık ayı mesajları ve sözlerini merak ediyor. İşte 2021 yılı için sosyal medyada ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel, anlamlı, kısa ve uzun Aralık ayı sözleri ve mesajları...

2021 ARALIK AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI!

Tesadüf bu ya; aylardan Aralık, günlerden salı ve sen gidiyorsun salına salına bütün aralıklardan yüreğime... - Küçük İskender

Sevginin sıcaklığı Aralık'ın soğuk günlerinde hissedilir.

Hava soğuyunca değil, yüreği soğuyunca başlarmış insanın kışı.

Soğuk kalpler her zaman üşür kış yaz olması fark etmez.

Kıştır soğuktur ama üşüyen kalp yalnızdır.

Hiçbir kış, sonsuza kadar sürmez.

Her mevsimin kendine özgü rengi vardır. Nisan yeşille, Eylül sarıyla, Aralık beyazla özdeştir.

Dünyanın en uzun gecesi; 21 aralık değil, senin beni bırakıp gittiğin gecedir. - Küçük İskender

Baharı hayal edemezsen, kış çekilmez.

Aralık'ta Aşk Aralıktan bakıyormuş...

Aralık ayında sevmek başkadır.

Bir ışık var içimde aralık ile gelen soğukla birlikte.

Kasımda aşk başka mıdır bilmem, ben seni Aralık'sız sevdim!

İnsanlar mutlu olduklarında mevsimin kış mı yaz mı olduğunu fark etmezler.

Kış, bir yıldan diğerine köprü kuran mevsimdir.

Kasımda aşk başka mıdır bilmem, ben seni Aralık'sız sevdim!

Aralık ayı yeni yıla girmek üzere olan aşkların ayıdır.

Hoşgeldin Aralık ayı, hoşgeldin hüzün ve aşkın en güzel yaşanacağı ay...

Bir tatlı söz kışın üç ayını da ısıtabilir.

Aralık ayında sevmek başkadır.

Bir ışık var içimde aralık ile gelen soğukla birlikte.

Üşüdüysen söyle sevgilim, seni bir kat daha seveyim. - Cemal Süreya

Korkumuz yok! İnmedi bir gün bile gözlerimize bir kış akşamı gibi karanlığı korkunun. - Nazım Hikmet

Baharı hayal edemezsen, kış çekilmez. - Muzaffer Aytekin

Belki yarın sabah soğukta uyanmanın bir anlamı olur, sana çay pişirmek gibi...- Oğuz Atay

Gidersen kar yağar avuçlarıma, üşürsün. Bir ceylan sessizliği olur burada aşklar...- Ahmet Telli

Şimdi bu kışa girişin hüznü müdür, o mudur benim her duygum? Biraz hüzün gibidir meselâ...- Turgut Uyar



