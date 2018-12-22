Aralık ayında deniz keyfi

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da güneşli havayı fırsat bilenler, aralık ayında denize girdi.

Hava sıcaklığının 17 derece kaydedildiği Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı plajına giden vatandaşlar, kumsalda oturarak güneşlendi.

Bazı tatilciler denize girdi, bazıları çocuklarıyla kano yaptı. Çocukların kumsalda oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Bazı üniversite öğrencileri de plajda sınava hazırlandı.

Vatandaşlardan Asena Baştuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava hüküm sürerken Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşandığını söyledi.

Betül Önder de güzel havanın huzur verdiğini, arkadaşlarıyla güneşlendiklerini ifade etti.

Tatil için ailesiyle İran'dan gelen Davut Hüseyini de "Harika bir hava var. Antalya muhteşem bir şehir. Güneş harika." dedi.

Semra Kolçak da Konyaaltı sahilinin önemli bir yaşam alanı olduğunu belirterek, "Muhteşem bir gün. Kışın ortasında denize girdik, yüzdük. Güzel bir ortam." diye konuştu.

- Kışın ayında yamaç paraşütü

Bir hafta süren yağışlı havanın ardından Muğla merkez ve ilçelerinde vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Vatandaşlar, Bodrum'daki Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahillerinde yoğunluk oluşturdu.