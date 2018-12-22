HABER

Aralık ayında deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 15:27 | Son Güncelleme

Antalya ve Muğla'da güneşli havayı fırsat bilenler, denize girmenin, kumsalda güneşlenmenin keyfini yaşadı - Bazı tatilciler kano yaptı, bazıları ise bin 200 metredeki Babadağ'dan havalandığı yamaç paraşütüyle Ölüdeniz'in manzarasını izledi

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da güneşli havayı fırsat bilenler, aralık ayında denize girdi.

Hava sıcaklığının 17 derece kaydedildiği Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı plajına giden vatandaşlar, kumsalda oturarak güneşlendi.

Bazı tatilciler denize girdi, bazıları çocuklarıyla kano yaptı. Çocukların kumsalda oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Bazı üniversite öğrencileri de plajda sınava hazırlandı.

Vatandaşlardan Asena Baştuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava hüküm sürerken Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşandığını söyledi.

Betül Önder de güzel havanın huzur verdiğini, arkadaşlarıyla güneşlendiklerini ifade etti.

Tatil için ailesiyle İran'dan gelen Davut Hüseyini de "Harika bir hava var. Antalya muhteşem bir şehir. Güneş harika." dedi.

Semra Kolçak da Konyaaltı sahilinin önemli bir yaşam alanı olduğunu belirterek, "Muhteşem bir gün. Kışın ortasında denize girdik, yüzdük. Güzel bir ortam." diye konuştu.

- Kışın ayında yamaç paraşütü

Bir hafta süren yağışlı havanın ardından Muğla merkez ve ilçelerinde vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Vatandaşlar, Bodrum'daki Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Marmaris'te de vatandaşlar, Yat Limanı, Kordon Caddesi, Halk plajı ile Uzunyalı sahilinde yürüyüş yaptı. Bazıları da yüzüp, kumsalda güneşlendi.

Deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Fethiye'de plajlarda yoğunluk yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız plajından denize girdi.

Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin bin 200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
'Yıldırımlı kadınlar kooperatifçiliğe öncülük ediyor''Yıldırımlı kadınlar kooperatifçiliğe öncülük ediyor'
Terörden temizlenen Derecik'te doğa yürüyüşüTerörden temizlenen Derecik'te doğa yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz güneş hava turizm

En Çok Okunan Haberler

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yoğun bakımda dehşet! Hasta yakını doktor ve hemşireleri darp etti

Yoğun bakımda dehşet!

Evladın böylesi! Annesini ve babasını silahla gasp etti

Evladın böylesi! Annesini ve babasını silahla gasp etti

Fuhuş sırasında basıldılar! 2 erkek, 4 kadın ve aracı gözaltında

Fuhuş sırasında basıldılar!

Mersin'de patlama: 5 çocuk yaralı

Mersin'de patlama: 5 çocuk yaralı

Adana'da fırsatçılığın böylesi! Binlerce balık su yüzüne çıkınca...

Adana'da fırsatçılığın böylesi!

Bodrum'da tadilat yapılan binada çökme: Yaralılar var

Bir anda çöktü! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.