Aralık ayında deniz ve güneşin tadını çıkardılar! "Antalya şaşırtmaya devam ediyor"

Gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış beklenen Antalya’da, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, öğlen saatlerine doğru yerini güneşli havaya bıraktı. Kentte, hava sıcaklığı 20 derece, nem oranıysa yüzde 71’i bulurken, güneşli havayı görüp şaşkınlık yaşayan vatandaşlar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Yılın son ayında güneşin tadını çıkaran Antalyalılar, bol bol güneşlendi, bazı turistlerde denize girmenin tadını çıkardı. Varyantlardaki seyir terasından manzarayı seyreden vatandaşlarsa bol bol fotoğraf çekindi.

"HERHALDE YILBAŞINI DENİZDE KUTLAYACAĞIZ"

Sahilde balık tutan vatandaşlardan Hüseyin Arslan, “Hava beklediğimden güzel. Yağmur bekliyordum. Sabah güzel yağdı. Bu sene çok farklı gidiyor. Denizi görüp balık avlarım diye geldim, sanki Mayıs ayına geldim. Gerçekten çok şaşırdım. Antalya kış boyunca şaşırtmaya devam ediyor. Herhalde yılbaşını denizde kutlayacağız” dedi.

İHA

