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Aralık ayında denize girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:05 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 2 arkadaş, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 2 arkadaş, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. Montla dolaşanlar denizde yüzen iki arkadaşı şaşkınlıkla izledi.

Gölcük’te yaşayan Tuncay Fakçı ve Mert Yiğit Yaman, işten çıktıktan sonra denize girdi. Şehirlerarası otobüslerde muavinlik yapan 2 arkadaş denizde yüzerken, havanın 10 derece olduğu Değirmendere’de mont ve berelerle dolaşanlar, denizdeki ikiliyi şaşkınlıkla izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonları ile 2 arkadaşın fotoğrafını çekerken, bazıları ise "Sizi görünce ben üşüdüm" dedi.

İşten çıktıktan sonra stres atmak için denize geldiklerini söyleyen Tayfun Fakçı, "Arkadaşımla beraber şehirlerarası otobüslerde çalışıyoruz. Haliyle çok yoruluyoruz. Şimdi de yoldan geldik. Yatacaktık ama ikimiz de suyu sevdiğimiz için ‘Hadi gidip denize girelim’ dedik. Amacımız stres atmak. Aklımıza esti, geldik. Su da güzel. İnsanların tepkisini yoldan geçerken fotoğrafımızı çektiklerinde fark ettik" dedi.

İnsanların kendilerini cep telefonlarıyla görüntülediğini ve esprili tepkiler verdiğini belirten Mert Yiğit Yaman ise "Bir abla video çekiyordu. Gülerek bize el salladı. Bir abimiz ise gelip, ‘Sizi görünce ben üşüdüm’ dedi. O öyle söyleyince biz de suya tekrar daldık" diye konuştu.

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