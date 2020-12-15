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  4. Aralık ayında Fiat faizi sıfırladı! Doblo, Pratico ve Fiorino alacaklara müjde

Aralık ayında Fiat faizi sıfırladı! Doblo, Pratico ve Fiorino alacaklara müjde

15.12.2020 10:34 | Son Güncelleme:
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Aralık ayında Fiat faizi sıfırladı! Doblo, Pratico ve Fiorino alacaklara müjde

Tüm markalar gibi Fiat’ta yılın son ayındaki kampanyasını açıkladı. Fiat marka araba alacaklar bu fırsatları kaçırmayın!

Aralık ayında Fiat faizi sıfırladı! Doblo, Pratico ve Fiorino alacaklara müjde. Fiat yılın son ayında faizleri sıfırladı. Bu fırsat Fiat alacakları harekete geçirdi. Peki sıfır faiz kampanyası hangi modeller için geçerli?

Fiat alacaklara büyük fırsat

ARALIK AYINDA FIAT FAİZİ SIFIRLADI!

Fiat Professional ailesinin Tofaş’ta üretilen üyeleri Doblo, Fiorino ve Pratico, Aralık ayında 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Ducato sahibi olmak isteyenleri ise yılın son ayında 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı bekliyor.

Fiat alacaklara büyük fırsat

60 BİN TL 12 AY SIFIR FAİZ

Fiat Professional, tüketicilere yılın son ayında da en avantajlı alım koşullarını sunuyor. Yılın son kampanyasıyla Fiat’tan ticari araç satın almak isteyenler; Doblo, Fiorino ve Pratico modellerine 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla sahip olabiliyor.
Tercihini Ducato’dan yana kullanmak isteyenler ise ay sonuna dek 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

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