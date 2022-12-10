HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığı' iddiası! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama

'Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığı' iddiası! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama

10.12.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini bildirdi.

'Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığı' iddiası! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Genel müdürlük, bazı basın yayın organlarında yer alan "Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığına" dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Uzun yıllar boyunca 2 milyon civarında olan yıllık pasaport talebinin, bu yıl 10 Aralık itibarıyla 3 milyon 650 bini aştığı vurgulanan açıklamada, talebin yıl sonunda ise iki katını bulmasının beklendiği belirtildi.

AYNI GÜN İÇERİSİNDE RANDEVU

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pandemi sonrası artan yoğunluk, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir. Öte yandan vatandaşımızın mağduriyetini önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmakta, kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alım süresi 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlanmıştır."

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildiMSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Rus lider Putin'den net mesaj!Rus lider Putin'den net mesaj!
Türkiye'nin konuştuğu olayda cinsel istismar olayında yeni gelişme! Türkiye'nin konuştuğu olayda cinsel istismar olayında yeni gelişme!
Anahtar Kelimeler:
pasaport

En Çok Okunan Haberler

EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…

EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…

Parodilere konu olmuştu! Müge Anlı'yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle TikTok'ta dikkat çekti

Parodilere konu olmuştu! Müge Anlı'yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle TikTok'ta dikkat çekti

'Bazı illerde okullar tatil olabilir, o ilçelere gitmeyin'

'Bazı illerde okullar tatil olabilir, o ilçelere gitmeyin'

İğrenç olayda ses kayıtları ortaya çıktı!

İğrenç olayda ses kayıtları ortaya çıktı!

Türkiye 6 yaşındaki kızın evlendirilmesini konuşuyor! Annenin ifadesi ortaya çıktı

Türkiye 6 yaşındaki kızın evlendirilmesini konuşuyor! Annenin ifadesi ortaya çıktı

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

İlginizi Çekebilir

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.