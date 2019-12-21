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Aralık ayındaki güneşli havalarla ilgili flaş açıklama: Ölümcül

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 10:34 | Son Güncelleme

Havaların güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar oltasını alarak sahile koştu. Ancak uzmanlar kış mevsimindeki bu havaları ölümcül olarak değerlendiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Trabzon’da düzenlenen “İklim Değişikliğinin Doğu Karadeniz ve Tarıma Etkisi” panelinde konuşan İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, kış gününde havaların bu kadar güneşli olmasının aslında ölümcül olduğunu belirtti.

'BUNLAR GÜZEL HAVA DEĞİL'

Kadıoğlu, “En önemli şey, sıcaklık. İnsanlar küresel ısınmadan daha çok korkuyor, iklim değişikliğinden o kadar çok korkmuyor. İnsanları, küresel ısınma daha çok korkutuyor. Küresel ısınma iklim değişikliğinin sadece semptomlarından bir tanesi. Küresel anlamda bütün dünya ısınıyor. Kutuplar daha fazla ısınıyor, ekvator daha az. Bu durum hava hareketlerinin yollarını, şeklini değiştiriyor. Dünyanın hava hareketlerinin tek nedeni var, kutuplar arasındaki sıcaklık farkının dengelenmesi. Kutuplar ne kadar soğuk, ekvator ne kadar sıcaksa, farklı bir hava olayları oluyor. Kutuplar ısınıyor, ekvatordaki sıcaklık farkı azalıyor. Bu da hava, hareketlerimizi değiştiriyor. Kışın alçak basınç merkezi buna bağlı soğuk ve sıcak hava güneye inip bizim üzerimizden geçerken yağış alıyorduk, şimdi bunlar kuzeyden esmeye başladı. Kışın fazla yağış almıyoruz. Herkes de bu güzel havalara seviniyor. Bunlar güzel hava değil. Bu güzel hava dediğimiz bizim için kuraklık hava kirliliği. Yani bunlar bizim için ölümcül havalar” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aralık Trabzon Güneşli hava

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Ağaçları yok edip yerine gökdelenler avm ler piazalar yaparsanız doğanın intikamı da acı olur ne yazık ki!!!
Öneriniz nedir sayın bilim adamımız.
Sözde zeki canlılar kendi elleri ile kendi sonlarını hazırlıyorlar...Zeka yoksunu kanser hücrelerinin kendilerini var eden vücudu öldürüp yok etmesi gibi...
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