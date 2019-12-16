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Aralık ortasında deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 20:38 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, aralık ayı ortasında yazdan kalma bir gün yaşandı.

ANTALYA'da, aralık ayı ortasında yazdan kalma bir gün yaşandı. Konyaaltı Sahili'nde güneşlenenlerin yanı sıra denize girenler dikkati çekti.
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı sahiline gelenlerin bir kısmı yürüyüş yaparken, kimileri ise güneşlendi. Güzel havayı fırsat bilenler, keyifli dakikalar geçirdi. Akdeniz'in mavi sularına kendini bırakan turistler ise 19 derece sıcaklıktaki denizin tadını çıkardı.

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