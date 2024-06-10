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Aralıklı oruç diyetiyle tanınıyordu! İngiliz doktor Yunanistan'da bir mağarada ölü bulundu

10.06.2024 12:19
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Yunanistan’ın Sömbeki (Simi) Adası'nda kaybolan BBC sunucusu Michael Mosley’in 5 gün süren aramalar sonucu ölü bulunduğu bildirildi.

Aralıklı oruç diyetiyle tanınıyordu! İngiliz doktor Yunanistan'da bir mağarada ölü bulundu

Yunan basınındaki haberlerde tatil için Sömbeki Adası'na gelen 68 yaşındaki Mosley'in cansız bedeninin bu sabah Aya Marina Plajı'nın yakınındaki kayalık bölgede bulunduğu belirtildi.

Çarşamba günü yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mosley'in ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedinin Rodos Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü, şu an için herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi.

Yetkililer, Mosley'in düşmesi sonucu başından yaralanarak öldüğü ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

DR. MİCHAEL MOSLEY KİMDİR?

İngiliz Michael Mosley, Londra'da tıp okuyup doktor olduktan sonra uzun yıllardır sunucu, belgesel yapımcısı, gazeteci ve yazar olarak çalıştı. Daily Mail'de köşe yazarlığı yapan Mosley'nin Channel 4'da "İngiltere'yi kim şişmanlattı?" isimli bir programı var.

Dr. Mosley, aralıklı oruç diyetlerini savunmasıyla biliniyor. Haftada iki gün kalori almayı kısıtlayan, diğer beş gün ise sağlıklı beslenme ve egzersizi içeren 5:2 diyetiyle tanınıyor. Diğer bir diyeti ise kalori alımının en az iki hafta boyunca günde 800 kalori ile sınırlandırıldığı 'Fast 800'. Eşi Clare Bailey Mosley de doktor, yazar ve sağlıklı yaşam uzmanı.
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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