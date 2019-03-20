"Aralıktan Bakmak: Meşrutiyet Caddesi’nden Bir Kesit"

Serginin eş küratörlerinden Dilara Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada açıklamada, serginin bir aralığa odaklandığını belirterek, "Daha ziyade 19. yüzyılın sonlarından günümüze, bu aralığın dönüşümüne odaklanıyoruz. Bu aralığın başı ile sonu, bugünkü isimleriyle İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi. Sergi, bu iki binanın arasında olan bitene bakıyor ve Pera'ya dair bir referans üretiyor aslında. İncelediğimiz bu aralıktan, bütüne dair bir şey söylemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönem fotoğraf ve belgelerinin de yer aldığı sergide ayrıca sanal gerçeklik (VR) teknolojileri aracılığıyla, günümüzde Pera Müzesi olarak kullanılan 19. yüzyıl sonu önemli yapılarından Bristol Oteli’ni deneyimleme imkanı da sunuluyor.

Enstitünün Beyoğlu'ndaki binasında ziyarete açılan sergi, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, sosyal, ekonomik ve fiziksel çok boyutlu dönüşüm geçiren Pera'dan bir kesite odaklanırken bölgeye dair bütünsel bir bakış sunmayı amaçlıyor.

İncelenen bölümde çeşitli fonksiyon ve işlevlerde binalar olduğunu kaydeden Keskin, "Biz iki küratör de mimar olduğumuz için, tarihi tarafından ziyade. konuyu mekan tarafıyla okuyoruz. Bu aralıkta çok sayıda otel var. Dolayısıyla otellere sergide büyük bir yer ayırdık. Tiyatro, mağazalar var." dedi.

Keskin, sergide bir zaman çizgisi kurmak istediklerini ve bir tür soyut mekan yaratmaya çalıştıklarının da altını çizdi.

- 100 yıl önceki Pera'da sanal yolculuk

Küratör Eda Özgener de sergilenen orijinal fotoğrafların, otellerin arşivlerinin yanı sıra Atatürk Kitaplığı ve Salt'tan alındığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Mimar olmamızdan dolayı, biraz daha mekansal ve neyin nerede durduğuyla ilgili bir derdimiz vardı. Sergiyi kurgularken, orijinal fotoğraf ya da objelerin durduğu yerler bizim için önemliydi. Onlara çok özen gösterdik. Sergi girişinde bulunan ve üzerinde çeşitli fotoğraflar bulunan tüllerde de aslında sergideki fotoğraflardan küçük detaylar yer alıyor. Yani her fotoğrafa daha detaylı bakıp, oradaki bazı kısımları yeniden üretme yoluna da gittik."