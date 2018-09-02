Aram Gülyüz'ün vefatı sinema dünyasını yasa boğdu

İSTANBUL (AA) - Usta yönetmen Aram Gülyüz'ün vefatı Türk sinemasının önemli isimlerini yasa boğdu.

Yönetmen Yılmaz Atadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türk sinemasının önemli isimlerinin tek tek eksilmeye başladığını belirterek, "Her şeyden evvel, en önemlisi her çınar kendi devrini kapıyor. Aram da çok film çekmesine rağmen hiç onur ödülü almadan vefat etti." dedi.

Gülyüz ile yakın arkadaş olduklarını dile getiren Atadeniz, şu bilgileri verdi:

"Beraber çalışmadık ama her yerde beraberdik. Sete geldiğinde muhakkak yeni bir hikayeyle gelir ve hepimizi güldürürdü. Müthiş bir espri anlayışı vardı. Her şeyden evvel sadece sanatçı değildi. İnsan gibi insandı. Mükemmel bir insandı. Hiç kimseyi kırmadan hayatını geçirdi. Bağırmadan çağırmadan. Mükemmel, hızlı, pratik, çalışkan bir yönetmendi. Kore harbinde yedek subay olarak görev yaptı, İngilizce bildiği için. Allah gani gani rahmet eylesin."

Atadeniz, usta yönetmen Gülyüz ile bir hafta önce metro yolculuğunda karşılaştıklarını aktararak, "Bir oğlu var. Bir de eşini kaybettikten sonra onu hayata bağlayan bir köpeği vardı. Hayvanları, çiçekleri severdi. Film çekerken, esprilerle, kimseyi kırmadan, gülerek çekerdi. Eğlenceli ve rahatlatıcıydı. Çekimlerde en önemli şey moraldir. Morali iyi tutabilmek kolay değildi. Aram bunu yapardı." değerlendirmesinde bulundu.