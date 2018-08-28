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Arama bahanesiyle cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 23:47 | Son Güncelleme

Arama bahanesiyle cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, "Bir yakınımı arayacağım" bahanesiyle vatandaşın cep telefonunu çalıp kaçan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 6 farklı olayda bir yakınını arayacağı bahanesiyle vatandaşların cep telefonunu alarak çalıp kaçan hırsızlık zanlısının N.İ. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında ekipler, aynı yöntemle İzzetpaşa Mahallesi'nde bir esnaftan cep telefonu çalarak kaçan N.İ'yi Çarşı Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen hırsızlık zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ hırsızlık

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