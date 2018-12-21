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Arama çalışmaları yeniden başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 17:48 | Son Güncelleme

BARTIN?ın Ulus ilçesine bağlı Çavuş Köyü'nde kaybolan Zekeriya Özen'in arama çalışmaları 9 ay sonra yeniden başladı.

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN?ın Ulus ilçesine bağlı Çavuş Köyü'nde kaybolan Zekeriya Özen'in arama çalışmaları 9 ay sonra yeniden başladı.

Ulus ilçesine bağlı Çavuş Köyü'nde oturan Zekeriya Özen (60) geçtiğimiz yıl 26 Nisan tarihinde ormanlık alanda kaybolduğu tahmin edilen Özen için arama çalışmalarına yeniden başlandı.Arama çalışmalarına Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD),Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma ekipleri ile köyde yaşayan vatandaşlar katıldı. Arama çalışmalarında ayrıca Bomba ve Kadavra isimli iz takip köpekleri yer aldı.

Evli ve 3 çocuk babası Zekeriya Özen geçtiğimiz yıl 1 aylık yapılan arama çalışmalarının ardından bulunamamıştı.

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