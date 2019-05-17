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Arama çalışmalarına katılan 2 asker şehit düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 21:58 | Son Güncelleme

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: - "Arama faaliyetini sürdürürken 2 JAK personelimiz akıntıya kapılarak maalesef şehit düştü"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Ustaoğlu, çalışmaların yürütüldüğü alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 Mayıs Cuma günü AA muhabiri Nişancı'nın Soğanlı Dağı'nda çekim yaptığı sırada kayarak dereye düşmesinden sonra bölgede yoğun bir arama kurtarma faaliyeti icra edildiğini anımsattı.

Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK timinin de burada arama faaliyetini sürdürdüğünü belirten Ustaoğlu, "Bugün Çaykara'ya bağlı Çamlıkaya bölgesinde arama faaliyetini sürdürürken 2 JAK personelimiz akıntıya kapılarak maalesef şehit düştü." dedi.

Vali Ustaoğlu, başta aileleri olmak üzere herkese başsağlığı diledi.

Öte yandan, Vali Ustaoğlu'nun açıklamasının ardından nabız alınan askerlerden birine sağlık ekiplerince yaklaşık 2 saat müdahale edildi ancak sonuç alınamadı.

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abdulkadir nişancı asker şehit Trabzon

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