Arama çalışmalarına katılan 2 asker suya kapıldı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında 2 asker akıntıya kapıldı.
Alınan bilgiye göre, Nişancı'nın düştüğü değerlendirilen derede 8'inci günde de arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinden 2'si, akıntıya kapıldı.
Akıntıya kapılan 2 asker, arama çalışmalarına katılan ekipler tarafından sudan çıkarıldı.
Askerlere, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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