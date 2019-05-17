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Arama çalışmalarına katılan 2 askerin şehit düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 22:49 | Son Güncelleme

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: - "İki JAK personelimiz akıntıya kapıldı ve üzüntü verici bu hadise meydana geldi" - "Bütün müdahalelere rağmen arkadaşlarımız kurtarılamadı"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında 2 askerin şehit olmasına ilişkin, "İki JAK personelimiz akıntıya kapıldı ve üzüntü verici bu hadise meydana geldi. Bütün müdahalelere rağmen arkadaşlarımız kurtarılamadı." dedi.

Of Devlet Hastanesi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Ustaoğlu, herkese başsağlığı diledi.

Ustaoğlu, 10 Mayıs'ta Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışması sırasında bastığı kar kütlesinin kayması sonucu uçuruma düştüğünü belirtti.

Bir haftadır yoğun bir şekilde ekipler arama çalışmalarını sürdürürken Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK timinin de bu arama faaliyetini bir haftadır icra ettiğini anlatan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün yine arama çalışmaları devam ederken bizim Çaykara Vadisi içerisinde, orada HES inşaat bölgesinde arama faaliyetlerini sürdürürken maalesef iki JAK personelimiz akıntıya kapıldı ve üzüntü verici bu hadise meydana geldi. Bütün müdahalelere rağmen arkadaşlarımız kurtarılamadı. Şimdi Of Devlet Hastanesindeyiz, bir şehidimiz burada, diğer şehidimiz de Sürmene Devlet Hastanesinde. Biz başta aileleri olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyoruz."

Vali Ustaoğlu, şehit askerler için ne zaman tören yapılacağına ilişkin soru üzerine, "Şu anda adli tıp boyutu var, onlar tamamlandıktan sonra muhtemelen memleketlerine uğurlayacağız arkadaşlarımızı." yanıtını verdi.

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