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Arama çalışmalarına katılan 2 askerin şehit düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 00:56 | Son Güncelleme

Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'ta haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında şehit olan astsubay Mustafa Gidergelmez'in evine acı haber ulaştı

GAZİANTEP (AA) - Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) personeli astsubay Mustafa Gidergelmez'in Gaziantep'teki baba ocağına acı haber ulaştı.

İslahiye ilçesine bağlı İdilli Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Şemsettin ve annesi Fatma'ya şehadet haberini sağlık ekipleri nezaretinde Kaymakam Muhammed Lütfü Kotan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta verdi.

Şehit haberini alan yakınları gözyaşlarını tutamayarak ağıt yaktı. Jandarma ekipleri tarafından şehidin ilçede yaptırdığı ve inşaat halinde olan evine Türk bayrağı asıldı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Gidergelmez'in naaşının yarın ilçedeki Sıdıka Tayyar Camisi'nde kılınacak ikindi namazını müteakip İslahiye Asri Mezarlığı Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi.

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AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları Gaziantep şehit

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