Arama çalışmalarına katılan 2 askerin şehit düşmesi

ÇORUM (AA) - Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın Çorum'un Kargı ilçesindeki baba evinde yas var.
Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın şehadet haberi, Kargı ilçesinde yaşayan annesi Hatice ve babası Şaban Kapaklıkaya'ya, Kaymakam Hasan Taş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Sedat Özmen ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından verildi.
Acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı, yakınları ve komşuları şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Evli ve 2 çocuk babası şehidin cenazesinin, bugün ilçeye bağlı Dere köyünde toprağa verileceği belirtildi.
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