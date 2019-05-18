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Arama çalışmalarına katılan 2 askerin şehit düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 09:53 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığından, haber takibi yaparken uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında şehit olan jandarma personeli Mustafa Gidergelmez ve Eyüp Kapaklıkaya için başsağlığı mesajı yayımlandı

Jandarma Genel Komutanlığından, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'ta haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçurumdan düşen kayıp muhabirin aranması esnasında suya kapılarak şehit düşen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Timinde görevli kahraman silah arkadaşlarımız, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'ya Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz."

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