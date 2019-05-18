Arama çalışmalarına katılan 2 askerin şehit olması

Şehidin annesi Hatice, babası Şaban, eşi Seyhan ile çocukları Ramazan, Mete ve Ahmet Kapaklıkaya'nın isteği üzerine çadır içinde şehit Kapaklıkaya'nın tabutu açılarak, yüzü gösterildi. Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Mezarlıktaki defin töreninin ardından şehit Eyüp Kapaklıkaya için askerler tarafından saygı atışı yapıldı, tabut üzerindeki Türk bayrağı da şehidin ailesine takdim edildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile vatandaşlar katıldı.

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında dün akıntıya kapılan 2 asker şehit olmuştu.

