HABER

Arama çalışmalarında şehit düşen 2 asker için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 09:50 | Son Güncelleme

Uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın naaşları, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın naaşı, törenle memleketlerine uğurlandı.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK timinde görevli Gidergelmez (32) ve Kapaklıkaya'nın (36) Türk bayrağına sarılı naaşları, Trabzon İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Burada düzenlenen törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 17. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ahmet Burak Yürüten, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kurum müdürleri, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehitlerin özgeçmişi okundu.

Şehitlerin naaşı, okunan duaların ardından meslektaşları tarafından bir süre omuzlarda taşınarak Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına konuldu.

Trabzon Havalimanı'na götürülen evli ve 1 çocuk babası Astsubay Mustafa Gidergelmez'in naaşı uçakla memleketi Gaziantep'e, evli ve 3 çocuk babası Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın naaşı ise memleketi Çorum'a gönderilecek.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Osmanlı Devleti’nin Kısa Sosyal Tarihi, raflardaOsmanlı Devleti’nin Kısa Sosyal Tarihi, raflarda
Trabzon'da şehit askerler için hüzünlü törenTrabzon'da şehit askerler için hüzünlü tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdulkadir nişancı JAK şehit tören Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

'Ufak bir pürüzümüz, eksik işimiz var onu halledeceğiz'

'Ufak bir pürüzümüz, eksik işimiz var onu halledeceğiz'

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

11 ilde operasyon başladı!

Tatvan’da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü

Sosyal medya bunu konuşuyor! Öğrenciler ünlü tablolara dönüştü

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

Yangında mahsur kalan yaşlı çift ve bakıcılarını itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan yaşlı çift ve bakıcıları kurtarıldı

Şanlıurfa'dan acı haber: Şehit ve yaralı polisler var...

Şanlıurfa'dan acı haber: Şehit ve yaralı polisler var...

EGM'nin performans değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik

EGM'nin performans değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.