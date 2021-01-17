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  4. Arama çalışmalarının 4. gününde, kaybolan doktora ulaşılmadı

Arama çalışmalarının 4. gününde, kaybolan doktora ulaşılmadı

17.01.2021 18:48 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de, Kartepe’ye gideceğini söyleyerek evinden ayrıldıktan sonra, bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun’un arama çalışmalarının 4.

Kocaeli’de, Kartepe’ye gideceğini söyleyerek evinden ayrıldıktan sonra, bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun’un arama çalışmalarının 4. gününde herhangi bir ize ulaşılamadı.
Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak Çarşamba günü 41 EF 389 plakalı aracı ile Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağları’na gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Tolun’dan haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine Kartepe’de başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti. Sabah saatlerinde arama ve kurtarma ekipleri Tolun için çalışmalarına yeniden başladı. Ekipler, Sapanca Gölü çevresi, Samanlı Dağları ve Maşukiye bölgesinde, yoğun kar yağışına rağmen arama çalışmalarını başlattı. 218 personelin katılımıyla gerçekleştirilen arama çalışmalarında herhangi bir sonuca ulaşılamadı.
Havanın kararmasıyla birlikte ekipler, arama çalışmalarını sonlandırdı. Çalışmaların yarın sabah yapılacak olan koordinasyon toplantısının ardından yeniden başlatılacağı öğrenildi.

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