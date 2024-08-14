Arama geçmişindeki 'cinsel içerikli film' detayı olay olmuştu! Furkan Bölükbaşı'nın Atatürk'lü paylaşımı infial yarattı... 'Haddini bil'

Sosyal medyada zaman zaman yaptığı çıkışlarla ve milli voleybolcu Ebrar Karakurt'la yaşadığı polemikle gündeme gelen Furkan Bölükbaşı'nın son yaptığı canlı yayındaki bir detay ise olay olmuştu. Bölükbaşı'nın yayın yaptığı sırada arama geçmişinde cinsel içerikli film aratıldığının görüldüğü iddiası sosyal medyada çok konuşuldu.

YAYIN SIRASINDA +18 SAYFA KAMERAYA YANSIMIŞTI

Sosyal medyanın gündemine oturan olay sonrası Furkan Bölükbaşı'ndan açıklama gelmişti. Bölükbaşı "Böyle ucuz numaralara başvurulması hala tuhaf. Hayatımda böyle bir şey seyretmedim. Zaten yayın yaptığımız bilgisayarı yeni aldık, bir haftadır kullanıyoruz. Yayınlar dışında açmadık bile. Fakat mesleğim gereği pek çok ortak bilgisayarda Google hesabımla oturum açtım. Bu ortak bilgisayarları benden başkaları da kullanıyordu." ifadelerini kullandı.

Bölükbaşı'na yönelik eleştiriler ise devam ederken, bazı sosyal medya kullanıcıları 'link at' diyerek Bölükbaşı'yı diline dolamıştı.

'ATATÜRK' PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Gelen tepkiler sonrası Bölükbaşı'nın yapmış olduğu paylaşımı görenler gözlerine inanamadı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Florya sahilinde denize girdiği ve etrafında toplanan vatandaşlarla birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Bölükbaşı "Link" diye yazdı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Bölükbaşı'nın söz konusu paylaşımı adeta bardağı taşırırken, tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sosyal medyada "FurkanBölükbaşıTutuklansın" etiketi Trend Topic listesine girdi. Bölükbaşı'na çok sayıda 'Haddini bil' yorumu geldi.

EBRAR KARAKURT'U HEDEF ALMIŞ, GELEN 'LAVUK' YANITI GÜNDEM OLMUŞTU

Kadın Voleybol Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i yenerek yarı finale yükseldiği maçın ardından milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef alan Bölükbaşı, "Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum. Tebrikler" paylaşımı yapmıştı.

Yıldız sporcu ise "Arkadaşlar kim bu lavuk????" diye yanıt vermişti.