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“Arama Konferansı”nın ilk toplantısı Kültürpark için

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, karar alma süreçlerine İzmirliler’in katılımı sözünü yerine getirmek üzere "Arama Konferansı"na katıldı.

“Arama Konferansı”nın ilk toplantısı Kültürpark için

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, karar alma süreçlerine İzmirliler’in katılımı sözünü yerine getirmek üzere "Arama Konferansı"na katıldı. İzmir’in geleceğiyle ilgili önemli kararların alınacağı toplantıların ilki, fuar alanı Kültürpark üzerine oldu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katıldığı "Arama Konferansı"nı Kültürpark Platformu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi birlikte düzenledi. Arama konferanslarının ilk ayağında İzmirliler, sivil toplum ve belediye yetkilileri Kültürpark hakkında görüşlerini paylaştı ve Kültürpark’ın geleceğine birlikte yön verdi. Seçimlerden önce katılımcı belediyeciliğin bir örneğini göstereceğini açıklayan Tunç Soyer, “Kültürpark’la ilgili daha çok sizi dinleyeceğiz ki bundan sonra yapacaklarımızla ilgili yol haritası çıkartabilelim. Çok kıymetli, kentin en büyük zenginliklerinden Kültürpark konuşulacak. Kültürpark bu bölgede yaşayan kuşların yatakhanesi. İzmir’in en iyi korunmuş ve en zengin noktası. Bu salonunda bulunan herkesin, burada olmayanların da Kültürpark’la ilgili benzer hassasiyetleri taşıdığını biliyoruz. Bunun üzerinden konuşmamız ve geleceğini birlikte planlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu toplantı, birlikte ortak akılla yönetim irademizin ilk örneğidir. Bu konferanslardan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi bir yol haritası çıkartacak. Fikirleri toplayacağız, fikir elde edip sonuç ortaya çıkaracağız. O sonuçları tekrar sizinle paylaşacağız” dedi.

Başkan Soyer önerileri dinledi
Başkan Soyer, katılımcılardan önerilerini tek tek dinleyerek not aldı. Katılımcılar tarafından, Kültürpark’ta kütüphane ve botanik bahçesi, engellilere spor ve sosyal donatı alanları ile sanatçı sokağı kurulması ve fuarın duvarlarının yıkılması, “Basmane çukuru” olarak bilinen alanın Kültürpark’a katılması ve buranın herhangi bir ticari amaca hizmet etmemesi gibi öneriler geldi.

Herkese açık
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Arama Konferansları”, Kültürpark’tan sonra da tarım, turizm, doğa ve iklim değişikliği gibi farklı konuları gündeme alarak devam edecek. Herkese açık olan Kültürpark “Arama Konferansı”na katılım için gurkanarcan@izmir.bel.tr adresi ve 0232 293 94 93 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Tarımdan turizme, enerjiden sürdürülebilir kentler hedefine kadar bir dizi başlıkta düzenli olarak yapılacak buluşmalar herkesin katılımına açık olacak.

“Arama Konferansı”nın ilk toplantısı Kültürpark için

“Arama Konferansı”nın ilk toplantısı Kültürpark için

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