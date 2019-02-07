Arama kurtarma çalışmaları ekiplerin kameralarına böyle yansıdı

İstanbul DHA Kartal'da çöken binada arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, çalışmalar ekiplerin kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde enkazda arama çalışmaları yapan ekipler molozların arasından ses dinliyor. Enkaz altından çıkarılan yaralılar ambulansa taşınıyor.
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