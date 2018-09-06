ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

* Havanın kararması nedeniyle çalışmalara yarın sabah devam edeceği bildirildi.
Haber: Mehmet İlkay ÖZER-Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA
Bostancı açıklarında düşen helikopterle ilgili arama-kurtarma çalışmaları havanın kararması nedeniyle sona erdirildi. 3 saat süren aramalarda helikopterin bazı parçalarına ulaşan ekipler, helikopterin tekerleğini denizden çıkardı. Enkaz arama ve denizden çıkarma çalışmalarına yaruın sabah kaldığı yerden devam edileceği öğrenildi.
EK GÖRÜNTÜ
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-Arama çalışmaları
-Dalgıç adamlar
-Helikopterin tekerleğinin çıkarılması,
-Genel ve detaylar
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Arama çalışmaları
-Detaylar
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