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Arama-kurtarma çalışmaları sona erdi (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 21:45 | Son Güncelleme

BOSTANCI açıklarında düşen helikopterle ilgili arama-kurtarma çalışmaları havanın kararması nedeniyle sona erdirildi.

İstanbul,(DHA) BOSTANCI açıklarında düşen helikopterle ilgili arama-kurtarma çalışmaları havanın kararması nedeniyle sona erdirildi. Çalışmalara yarın sabah devam edeceği bildirildi.

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