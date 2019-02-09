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"Arama kurtarma çalışmaları titizlikle devam ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 19:09 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "74. saatin içindeyiz ve enkazdan 32 vatandaşımızı çıkardık. Bunlardan 14'ünü sağ, maalesef 18'ini de vefat halinde çıkardık" - "Sayıyı biliyoruz ama kamuoyuna yanlış bilgi vermemek adına olayın başından beri enkazın altında kaç kişi olduğunu söylemedik"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'daki binanın çökmesinin üzerinden 74 saat geçtiğini belirterek, "Enkazdan 32 vatandaşımızı çıkardık. Bunlardan 14'ünü sağ, maalesef 18'ini de vefat halinde çıkardık." dedi.

Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kriz merkezinde açıklama yaptı.

Çalışmalarda 74. saate girildiğini ve enkazdan 14'ü sağ olmak üzere toplam 32 kişinin çıkarıldığını dile getiren Soylu, son çıkarılan vatandaşın kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bir vatandaşımıza daha ulaşıldığı bilgisi arkadaşlarımız tarafından iletildi, yani yeri tespit edildi. Yarım saat, bir saatlik zaman diliminde çıkarılacağını düşünüyoruz. Bu esnada Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki enkazı ve ardından hastaneyi ve yine orada vefat eden ailelerin bugün kılınan cenaze namazına iştirak etti. Adli soruşturma bütün süreciyle beraber devam etmektedir. Bu arada İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı da bir soruşturma başlatmıştır. Meselenin hem adli bölümü hem idari bölümü bir arada yürümektedir."

Süleyman Soylu, arama kurtarma çalışmalarının aynı titizlikle devam ettiğini dile getirerek, "Dün gece siz de şahit oldunuz bir ara sismik hareket olduğu söylendi. Bir değerlendirme daha yapıldı ve çalışmayı engelleyecek bir durum olmadığı ortaya konuldu. Çalışma aynı hızla devam ediyor. Enkazın altındaki vatandaşlarımıza da ulaşır, böylece enkazla ilgili çalışmalarımızı süratle bitirme kabiliyetini ortaya koyarız düşüncesindeyiz." ifadelerini kullandı.

Soylu, enkazda tespit edilen kişinin hayatta olup olmadığına ilişkin soru üzerine "Muhtemelen yaşamıyor" yanıtını verdi.

Enkaz altında kaç kişi olduğuna ilişkin Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Baştan beri böyle bir sayı vermedik, rakamdan kaçındık. Siz de ben de biliyoruz ki binadaki rakamı ilk Sayın Valimiz vermişti. Ancak binaya, 1 misafirler gelmiştir, 2 binada yaşayıp da binada olmadıklarını tespit ettiklerimiz var. Biz daha fazla bekliyorduk ama binada olmayan öğrenciler gördük. Başka vilayetlerdelerdi, kendilerine ulaştık. Aşağıda dükkan var, giren çıkan oluyor, sokaktan geçenler var, kurtulan var, kurtulamayan var. Sayıyı biliyoruz ama kamuoyuna yanlış bilgi vermemek adına olayın başından beri enkazın altında kaç kişi olduğunu söylemedik. Yine aynı tutarlılığımıza devam etmek istiyoruz."

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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