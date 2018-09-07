- ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI YENİDEN BAŞLADI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
Bostancı sahilinde arama-kurtarma çalışması yeniden başladı.
Dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yeniden başladı. Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gelerek arama çalışmalarını başlattı.
Görüntü Dökümü:
HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-Arama çalışmaları
AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Sahil Güvenlik
-Arama çalışmaları
-Detaylar
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