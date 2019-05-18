HABER

Arama kurtarma çalışmasında şehit olan askerin acı haberi eşine ulaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 00:56 | Son Güncelleme

Bayburt’ta uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Astsubay Mustafa Gidergelmez suya kapılarak şehit olduğu haberi Konya’da babaevindeki eşine verildi.Bayburt - Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’nda, 10 Mayıs’taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarına katılan JAK Timi’nden 2 asker, saat 17.30 sıralarında Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Çamlıkaya HES bölgesinde suda akıntıya kapıldı.

Arama kurtarma çalışmasında şehit olan askerin acı haberi eşine ulaştı

Bayburt’ta uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Astsubay Mustafa Gidergelmez suya kapılarak şehit olduğu haberi Konya’da babaevindeki eşine verildi.
Bayburt - Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’nda, 10 Mayıs’taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarına katılan JAK Timi’nden 2 asker, saat 17.30 sıralarında Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Çamlıkaya HES bölgesinde suda akıntıya kapıldı. Bölgeye çok sayıda JAK, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu akıntıya kapılan 2 asker, olay yerinden 700 metre aşağıdaki derede bulundu. Sudan çıkarılan Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Şehit Astsubay Mustafa Gidergelmez’in acı haberi Konya’da merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesinde babaevinde bulunan eşi Ayşegül Gidergelmez’e verildi. Astsubay Mustafa Gidergelmez’in 1 çocuk babası olduğu, naaşının memleketi Gaziantep’e defnedileceği öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmasında şehit olan askerin acı haberi eşine ulaştı

Arama kurtarma çalışmasında şehit olan askerin acı haberi eşine ulaştı

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan kişinin ev ve iş yeri kundaklandıCinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan kişinin ev ve iş yeri kundaklandı
Alkollü sürücünün çarptığı otomobil bahçe duvarına girdiAlkollü sürücünün çarptığı otomobil bahçe duvarına girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması

Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.