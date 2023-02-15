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Arama kurtarma ekipleri enkazda buldu! 500 bin TL'lik altın ve döviz sahibine teslim edildi

15.02.2023 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama- kurtarma çalışmalarına katılan Orhangazi Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri, yıkılan Merve Apartmanı enkazında 500 bin TL değerindeki döviz ve altın buldu. Ekipler buldukları çantayı sahibine teslim etti.

Arama kurtarma ekipleri enkazda buldu! 500 bin TL'lik altın ve döviz sahibine teslim edildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçesi olan ve 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda arama- kurtarma çalışması yürütüyor.

SAHİBİNE TESLİM ETTİLER

Bursa'nın Orhangazi ilçesinden Kahramanmaraş'a giderek çalışmalara katılan OBAK ekipleri, Müftülük Meydanı'nda bulunan Merve Apartmanı'nın enkazında arama- kurtarma faaliyeti yürüttüğü sırada bir çanta buldu.

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Çantayı açan ekipler, 500 bin TL değerinde döviz ve altınla karşılaştı. Merve Çakar'a ait olduğu belirlenen çanta, sahibine teslim edildi. Birikimini teslim alan depremzede Merve Çakar, Orhangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerine teşekkür etti. (DHA)

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