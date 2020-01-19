HABER
  4. Arama kurtarma ekipleri yaşlı adam için seferber oldu

Arama kurtarma ekipleri yaşlı adam için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 01:07 | Son Güncelleme

 DÜZCE’de, sabah saatlerinde evinden ayrılan alzheimer hastası Mehmet Albayrak (85) kayboldu.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’de, sabah saatlerinde evinden ayrılan alzheimer hastası Mehmet Albayrak (85) kayboldu. Arama kurtarma ekipleri yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.
Düzce’nin İslahiye Köyü’nde oturan Mehmet Albayrak sabah erken saatlerde evinden ayrıldı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Mehmet Albayrak’ı çevrede arayan ailesi bulamayınca durumu İl Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Jandarma ekiplerinin de çevrede arama çalışmalarından sonuç çıkmayınca AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) devreye girdi. Yaklaşık 30 kişilik arama kurtarma ekipleri köy çevresindeki ormanlık alanlar ile meralarda arama çalışması başlattı. Jandarma da köpeklerle arama çalışmalarını sürdürdü. Saat 19.00’da başlayan arama çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıkları duyan koştu! İnanılmaz... Çığlıkları duyan koştu! İnanılmaz...
Ahşap 2 katlı bina yangında küle döndü, 1 kişi dumandan etkilendiAhşap 2 katlı bina yangında küle döndü, 1 kişi dumandan etkilendi
Antalya’da mahalle sakinlerini kokutan yangınAntalya’da mahalle sakinlerini kokutan yangın
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

'Üst kademelerde görev yapacak' dedi ve açıkladı: İBB'ye bin kişi arıyoruz

'Üst kademelerde görev yapacak' dedi ve açıkladı: İBB'ye bin kişi arıyoruz

Dünya gündemini sarsan o anları anlattı: Aniden 'boom'...

Dünya gündemini sarsan o anları anlattı: Aniden 'boom'...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 yıldır yalnız yaşıyordu! Böyle bulundu

20 yıldır yalnız yaşıyordu! Böyle bulundu

Bursa’da 2 katlı ev alev alev yandı

Bursa’da 2 katlı ev alev alev yandı

Histoloji nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de histoloji sorusu!

Histoloji nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de histoloji sorusu!

Kayıp Kader Buse’nin babasından acı doğum günü paylaşımı

Kayıp Kader Buse’nin babasından acı doğum günü paylaşımı

Aç kalan kurt köy yakınına indi

Aç kalan kurt köy yakınına indi

Amasya'da 19 yaşındaki genç harçlıklarıyla her gün yavru köpekleri besliyor

Harçlıklarıyla her gün yavru köpekleri besliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.