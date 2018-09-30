Arama-kurtarma gemisi Aquarius'taki göçmenler Malta'da

VALLETTA (AA) - Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee’nin arama kurtarma gemisi Aquarius’un geçen hafta iki ayrı operasyonda kurtardığı 17’si çocuk 58 göçmen, Malta’da karaya çıktı.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, sabah saatlerinde uluslararası sularda Aquarius’tan Malta donanmasına ait bir gemiye transfer edilen göçmenler, Malta’ya geldi.
Göçmenler, 25 Eylül tarihinde varılan anlaşma uyarınca ilerleyen günlerde Fransa, Almanya, İspanya ve Portekiz’e sevk edilecek.
Hükümetten yapılan açıklamada, Malta’nın, "Bu çabaya tamamen insani sebeplerden dolayı ve arama-kurtarma konusundaki değişmeyen pozisyonuna rağmen önyargısız şekilde katıldığı" bildirildi.
Bayrağını taşıdığı Panama’nın kaydını iptal edeceğini açıkladığı Aquarius gemisi de konuyla ilgili durumunu düzeltmek için Fransa’da bir limana yanaşacak.
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- Aquarius yine AB ülkeleri arasında krize yol açtı
Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee’nin arama kurtarma gemisi Aquarius, Akdeniz'de geçen hafta düzenlediği iki ayrı operasyonda 17’si çocuk 58 göçmeni kurtarmıştı.
İtalya ve Malta, gemiye limanlarına yanaşma izni vermemişti. Daha sonra Fransa’nın Marsilya Limanı'na dümen kıran gemiye, Fransa da yanaşma izni vermeyeceğini açıklamıştı.
Son olarak Malta, Fransa, Almanya, İspanya ve Portekiz’in vardığı anlaşma sonucunda göçmenlerin ivedilikle diğer ülkelere dağıtılmak üzere Malta’da karaya çıkmasına izin verilmişti.
Göçmenler, anlaşmaya varılan tarihten beri uluslararası sularda hava şartlarının iyileşmesi ve Malta gemisine transferin yapılması için bekliyordu.
Öte yandan Aquarius’un bayrağını taşıdığı Panama, 21 Eylül’de "Hakkında, Akdeniz sahillerinde kurtarılan göçmen ve sığınmacılara yönelik uluslararası yasal prosedürlere uymadığı ihbarları yapıldığı gerekçesiyle" geminin kaydının iptal sürecini başlattığını duyurmuştu.
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