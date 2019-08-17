Arama kurtarma gönüllüsü çift enkazlara birlikte müdahale ediyor

Bunaltıcı sıcakta yatakta uyumaya çalıştığı sırada deprem olduğunu anlatan Şentürk, "Yanımda kardeşim yatıyordu, ayağa kalktım bir iki adım attım bina çöktü ve enkaz altında kaldık." dedi.

Şentürk, enkaz altında kalmanın çok kötü bir duygu olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Depremden 1,5-2 saat sonra enkaz altından çıkarıldım. Altıncı katta oturuyorduk, en üst katta olduğumuzdan dolayı çok fazla durmadım. Amcam o saatlerde dışarıdaydı, direkt bize koştu. En yakında bana doğru geldiği için beni çıkardı. Vücudumda derin yaralar vardı. Ben de kardeşimi çıkardım. Rahmetli kardeşim Meral'i hiç görmedim. Onu çıkardıktan sonra hastaneye götürdüler. Bir gün önce görmüştüm, ondan sonra cenazesini gördüm. Diğer amcam ve yengem de vefat etti. Çok zor bir durumdu."

- "Bana uzanan eli ben de uzatabilirim diye AKUT'a üye oldum"

Enkaz altında beklediği süre içerisinde aklından geçenleri anlatan Şentürk, "Enkaz altındasınız hiçbir tarafa ilerleyemiyorsunuz. Hayat durdu o an. 'Tamam bu kadar, bundan sonrası yok herhalde.' dedim ta ki amcamın sesini duyana kadar. O saate kadar hayatın bittiğini düşündüm ama o saatten sonra bir umut oldu." ifadelerini kullandı.

Bülent Şentürk, AKUT'a katılıp arama kurtarma gönüllüsü olma ve eşiyle tanışma hikayesini ise şöyle anlattı: