Arama kurtarma gönüllüsü çift enkazlara birlikte müdahale ediyor

Enkaz altında beklediği süre içerisinde aklından geçenleri anlatan Şentürk, "Enkaz altındasınız hiçbir tarafa ilerleyemiyorsunuz. Hayat durdu o an. 'Tamam bu kadar, bundan sonrası yok herhalde.' dedim ta ki amcamın sesini duyana kadar. O saate kadar hayatın bittiğini düşündüm ama o saatten sonra bir umut oldu." ifadelerini kullandı.

Şentürk, zamanının çoğunun dernekte geçtiğini dile getirerek, can kurtarma operasyonunda 8-9 yaşlarında bir çocuğu kurtardığını, o çocuğun kendisine sarılmasının, hayata dönmesinin tarif edilmez bir duygu olduğunu vurguladı.

"2009 yılında AKUT 17 Ağustos'ta bir sergi açmıştı. O sergide fotoğrafları gördüm ve bana uzanan eli ben de uzatabilirim diye AKUT'a üye oldum. 10 yıldır da bu dernekte eğitimler alıp, arama kurtarma faaliyetlerine katılıyorum. 2010 yılında eşim derneğe üye oldu. Eşimle dernekte tanıştık, 2014 yılında evlendik, bir de oğlumuz var. Şu an eşimle birlikte dernekte faaliyetlere devam ediyoruz. Bizi görenler takdirle karşılıyorlar."

AKUT'ta tanıştığı eşiyle 5 yıldır evli olduklarını ve 4 yaşında bir çocukları bulunduğunu dile getiren Elif Şentürk, "Evde acaba her an bir ihbar gelebilir mi ve biz gidebilir miyiz halini çok uzun süre yaşadık, hissettik. Şu an eskiye nazaran daha sakiniz. Eşimle birlikte operasyonlara gitmek çok güzel. Çok profesyonel bir ekibimiz var ve herkes aileden biri gibi o yüzden aklımız birbirimizde kalmıyor." ifadelerini kullandı.