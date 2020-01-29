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Arama Kurtarma Köpeği Altar, depremzedelerin can simidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 18:45 | Son Güncelleme

K9 Eğitmeni İHH Gönüllüsü Mustafa Yorgancı: - "Altar'ın dışında 2 tane daha Malinois köpeğimiz var. Onları da sertifikalandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Vatana-millete hizmet etmeleri için gönüllü olarak bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - İHH Arama Kurtarma'ya bağlı K9 biriminden Altar isimli köpek, 3 farklı noktada tepki vererek Elazığ'da enkaz altında kalan 5 kişinin yerinin tespit edilmesini sağladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazlarında yapılan arama kurtarma çalışmalarına özel eğitimli köpekler de katıldı.

İHH Arama Kurtarma'nın K9 biriminden Altar isimli hassas koku duyusuna sahip köpek, enkaz altındaki 5 kişinin yerini yerini tespit etti.

Belçika çoban köpeği Malinois cinsi olan Altar, normalde 2 yıl sürmesi gereken eğitimlerini 4 ayda tamamlayarak uluslararası sertifika alma başarısı gösterdi.

Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek apartmanının enkazında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sırasında İHH'nın arama kurtarma köpeği Altar, 5 kişinin bulunmasını sağladı. Enkaz üzerinde yaptığı çalışmalar sırasında Altar'ın tepki verdiği 3 yeri arayan ekipler 5 vatandaşın cansız bedenine ulaştı.

Altar gibi iki köpeği daha eğiten ekipler, sene sonunda sınava girecek olan köpekleri başarılı olduğu takdirde insanlığa hizmet etmek üzere görevlendirecek. Arama kurtarma köpeği Altar, enkaz altında kokular alıp bildiriyor ve nefes alan insanları arayarak hayatta kalmasına sebep oluyor.

- "Altar gibi özel bir köpek olursa eğitim, 4 ayda tamamlanabiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Altar'ın sorumlusu İbrahim Güler, Altar'ın 2 yaşında olduğunu ve eğitimlerini 2 ay önce bitirdiğini belirterek, "Altar cinsinin tüm özelliklerini taşıyor. Burunlarıyla beraber enkaz altında ne kadar derin olursa olsun kokular alıp bildirerek, nefes alan insanları arıyorlar." ifadelerini kullandı.

Güler, şunları kaydetti:

"Köpekler için 2 sene eğitim süreci var, Altar gibi özel bir köpek olursa bu eğitim 4 ayda tamamlanabiliyor. Cuma akşamından beri Elazığ'dayız. Altar'la enkazda çalışmalarımız sonucu 3 ayrı yerde bize uyarı verdi. Altar, şu anda 22 aylık. Allah nasip ederse Nisan'da tam olarak 2 yaşında olacak. AFAD'dan 2 ay önce arama kurtarma sertifikamızı aldık. Alınan sertifika uluslararası geçerliliği olan bir eğitim programının sertifikası. Allah'ın izniyle insanlara faydalı olmak için yola çıktık. Bundan sonra da devam edeceğiz inşallah."

K9 Eğitmeni İHH Gönüllüsü Mustafa Yorgancı ise "Altar'ın dışında 2 tane daha Malinois köpeğimiz var. Onları da sertifikalandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Köpeklerimiz henüz yavru olduğu için ve sınavlara girmedikleri için buraya getirme şansımız olmadı. Vatana-millete hizmet etmeleri için gönüllü olarak bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İHH gönüllüsü K9 Köpeği Altar K9 köpeği Altar

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