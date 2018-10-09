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Arama kurtarma köpeklerine zorlu sınav -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 12:46 | Son Güncelleme

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki köpekli arama timlerini belirlemek için Afyonkarahisar'da 'Köpekli Arama Timi Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı' düzenledi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki köpekli arama timlerini belirlemek için Afyonkarahisar'da 'Köpekli Arama Timi Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı' düzenledi. İtaat ve enkazda kazazede arayan köpekler ve eğitmenlerinden başarılı olanlar, AFAD tarafından akredite edilen ve 2 yıl geçerliliği olan sertifikanın sahibi oldu.

AFAD Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Köpekli Arama Timi Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı'na 11 ilden 33 köpekli arama timi katıldı. Sınavda başarılı olarak sınav komisyonu tarafından yeterlilik alan timler ve gönüllüler, AFAD tarafından akredite edildi. Yeterlilik alanlar, 2 yıl geçerli canlı arama sertifikasının sahibi oldu.

Sınavla ilgili bilgi veren AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, arama kurtarma faaliyetlerinde kendilerine yardımcı olan köpekli arama kurtarma timlerinin sertifika sınavlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Sınavları AFAD başkanlığı koordinatörlüğünde, Afyonkarahisar AFAD'ın ev sahipliğinde gerçekleştirdiklerini belirten Buldan, "Bu sınavlar 2 yıldır Afyonkarahisar'da yapılmaktadır. Buradaki amaç afet ve acil durumlarda enkazda arama kurtarma yapacak köpekli timlerin, ülkemizde ve ulusal çapta bu işle iştigal eden köpeklerin sınavlarını gerçekleştiriyoruz. Sınav neticesinde akredite ettiğimiz köpekler 2 yıl boyunca arama kurtarma faaliyeti yapabilme yeterliliğine kavuşmuş oluyor" dedi.

2 BUÇUK YAŞINDAKİ 'UMA' SINAVI BAŞARIYLA GEÇTİ

Köpeği 'Uma' ile birlikte sınava katılan eğitmen Selim Babuç, köpeğinin 2.5 yaşında olduğunu ve onunla 1.5 yıldır çalıştığını söyledi. Babuç, "Bu yılki görev yeterlilik sınavını başarıyla bitirdi. Eğitimlerimiz temel oyun üzerinedir. Buradaki çalışmalarımızın tamamı oyun arkadaşlarıyla oluyor. Kaybolan enkaz altına kalan kişileri bulmakla çalışıyor. Enkaz aramasında 2 yaralı bulmak zorundayız. Bunu biz başarıyla yaptık ve belgeyi almaya hak kazandık" diye konuştu.

'BAŞARI İÇİN KAZAZEDEYİ ENKAZDA BULMASI GEREKİYOR'

Arama kurtarma teknisyeni ve hakem Veli Arıevi de sınav süreciyle ilgili bilgiler verdi. Sınavların güzel ve başarılı devam ettiğini aktaran Arıevi, şöyle dedi:

"İlk grubumuz geçen hafta bitti. İkinci grubumuzun sınavları sürüyor. Başarılı olan köpekler var. Çalıştırılması gereken köpekler var. Değerlendirmeleri itaat ve enkaz üzerinden yapıyoruz. İtaatte eğitmenin vermiş olduğu komutları yerine getirebiliyor mu ona bakıyoruz. Ona göre de puan veriyoruz. Bu puanlar sonucunda yeterlilik sınavından başarılı olup olmayacağına karar veriyoruz. Ayrıca enkazda köpek arama yapıyor. Oradaki kazazedeleri arayıp bulması gerekiyor. Arayıp bulduğu zamanda da kendisini başarılı saymış oluyoruz."

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