Arama kurtarma köpeklerine zorlu sınav -2

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki köpekli arama timlerini belirlemek için Afyonkarahisar'da 'Köpekli Arama Timi Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı' düzenledi. İtaat ve enkazda kazazede arayan köpekler ve eğitmenlerinden başarılı olanlar, AFAD tarafından akredite edilen ve 2 yıl geçerliliği olan sertifikanın sahibi oldu.

AFAD Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Köpekli Arama Timi Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı'na 11 ilden 33 köpekli arama timi katıldı. Sınavda başarılı olarak sınav komisyonu tarafından yeterlilik alan timler ve gönüllüler, AFAD tarafından akredite edildi. Yeterlilik alanlar, 2 yıl geçerli canlı arama sertifikasının sahibi oldu.

Sınavla ilgili bilgi veren AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, arama kurtarma faaliyetlerinde kendilerine yardımcı olan köpekli arama kurtarma timlerinin sertifika sınavlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Sınavları AFAD başkanlığı koordinatörlüğünde, Afyonkarahisar AFAD'ın ev sahipliğinde gerçekleştirdiklerini belirten Buldan, "Bu sınavlar 2 yıldır Afyonkarahisar'da yapılmaktadır. Buradaki amaç afet ve acil durumlarda enkazda arama kurtarma yapacak köpekli timlerin, ülkemizde ve ulusal çapta bu işle iştigal eden köpeklerin sınavlarını gerçekleştiriyoruz. Sınav neticesinde akredite ettiğimiz köpekler 2 yıl boyunca arama kurtarma faaliyeti yapabilme yeterliliğine kavuşmuş oluyor" dedi.