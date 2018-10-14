'Arama-kurtarma'larda gönüllü görüntü desteği sağlayacaklar

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / EDİRNE,(DHA) - SOSYAL medyada bir araya gelen drone pilotları hem kolluk kuvvetlerine hem de arama kurtarma ekiplerine yardımcı olabilecek bir çalışma başlattı. Proje kapsamında hazırlanan sisteme girip kayıt yaptıran drone pilotları, ihtiyaç halinde kolluk kuvvetleri ve arama kurtarma ekiplerine gönüllü drone desteği sağlamayı hedefliyor.

Hobi ve ticari amaçlı kullanılan dronelar birçok farklı amaca hizmet ediyor. Nitekim Türkiye'deki kayıtlı drone ve drone ehliyeti alanların sayısındaki artış dronelara olan ilginin arttığını gösteriyor. Rakamlara bakıldığında 2016 yılı verilerine göre 3 bin 357 olan kayıtlı drone sayısının 2017 yılında 25 bine çıktığı görülüyor.

Gelecekte hayatımızda daha fazla yer alması ön görülen dronelar fotoğraf ve video çekimlerinin yanı sıra artık askeri alanda, tarımda, ulaşılamayan bölgelerin haritalanması, enerji hatlarının bakımları veya izlenmesi gibi alanlarda da faaliyet veriyor.

Droneların özellikle son zamanlarda kolluk kuvvetlerinin ve arama-kurtarma ekiplerinin de adeta vazgeçilemez birer yardımcısı olmuş durumda. Bu anlamda sosyal medyada bir araya gelen bine yakın drone pilotu hem kolluk kuvvetlerine hem de arama kurtarma ekiplerine destek olabilecek bir çalışma başlattı. Projenin kurucularından üniversite öğrencisi Furkan Eryılmaz yaptıkları bu çalışmayı DHA'ya anlattı.