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Arama Motorlarındaki Haberlere Yeni Düzenleme mi Geliyor?

12.02.2021 20:04 | Son Güncelleme:
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Arama Motorlarındaki Haberlere Yeni Düzenleme mi Geliyor?

Microsoft, arama motorlarının, internette yayınlanan haber içerikleri için telif hakkı ödemesini istiyor. Facebook ve Google ise bu modele şiddetle karşı çıkıyor

Fransız haber ajansı AFP'ye göre Amerikan yazılım devi Microsoft, arama motorlarının, haber kuruluşlarının internette yayınlanan içerikleri için telif hakkı ödemesini zorunlu hale getirilmesini istiyor.

Avustralya hükümeti bu konuda ilk adımı atan taraf olmuştu.

Microsoft şirketinden Perşembe günü yapılan açıklamada, diğer ülkelerin de Avustralya'nın izinden giderek, haber kuruluşlarına internette yayınlanan içerikleri için telif hakkı ödemesini zorunlu hale getirmeleri çağrısı yapıldı. Facebook ve Google, bu öneriye karşı çıkıyor.

Avustralya hükümeti, geçtiğimiz Aralık ayında, arama motorları ve sosyal medya firmalarının, platformlarında kullandıkları haberler için haber yayıncısı kuruluşlara telif ücreti ödemesine ilişkin bir yasa tasarısı sundu. Microsoft ise geçtiğimiz hafta, Avustralya'da önerilen plana karşı çıkan ve ülkedeki faaliyetlerini durdurma tehdidinde bulunan Google'ın bu tehdidini hayata geçirmesi durumunda doğacak boşluğu doldurma önerisinde bulundu.

Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Brad Smith, yaptığı açıklamada, firmasının, Avustralya'da Google ve Facebook'u medya kuruluşlarına gazetecilik faaliyetleri için ücret ödemeye zorlayacak yasa tasarısına tam destek verdiğini söyledi.

Smith, Avustralya'daki yasa tasarısına ilişkin blog paylaşımında, "Bu durum, teknoloji sektöründe olağandışı bir bölünmeye yol açtı. Kimilerinden Microsoft'un Amerika, Kanada, Avrupa Birliği ve başka ülkelerde de benzer tasarılara destek verip-vermeyeceği yönünde sorular aldık. Kısa yanıt, evet, destek veririz" ifadelerini kullandı.

Facebook ve Google, tasarının yasalaşması durumunda Avustralya'da verdikleri bazı hizmetleri engelleyebilecekleri tehdidinde bulundu.

Eski Başkan Donald Trump, Avustralya'daki yasa tasarısına karşı çıkmıştı. Şimdi de Başkan Joe Biden'ın Trump'ın bu tavrından farklı bir tutum takınıp-takınmayacağı, merak konusu.

Eski Başkan Trump'ın destekçilerinin 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonucunu geri çevirmek için Kongre'ye düzenlediği baskına atıfta bulunan Microsoft Başkanı Brad Smith, "Amerika 6 Ocak'taki olaylarla hesaplaşırken bakış açımızı genişletmemiz gerekiyor. Esas soru, teknoloji sektörünün ve bağımsız gazeteciliğin hangi değerlere hizmet etmesini istediğimizle ilgilidir" dedi.

Smith, daha önce haber ajanslarına ücret ödemeyen internet platformlarının şimdi "demokratik özgürlüklerin özünü temsil eden" bağımsız gazeteciliği canlandırmak için harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Smith, "Amerika, teknoloji firmalarına hür basını destekleme zorunluluğu getirerek demokrasiyi güçlendirmeyi amaçlayan adımlara karşı çıkmamalıdır" şeklinde konuştu?

Avustralya'da boşluğu Bing mi dolduracak?

Avustralya'daki yasa tasarısı, mali zorluklarla mücadele eden geleneksel medya şirketleriyle internete egemen olan ve reklam gelirlerinin büyük kısmını toplayan dev teknoloji firmaları arasında yeni bir denge kurmayı amaçlıyor.
Microsoft'un arama motoru Bing, Avustralya'daki piyasanın yüzde 5'ten azına sahip. Bing'in ABD'deki piyasa payı ise yüzde 15 ila 20 civarında.

Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Smith, "Gerçekçi bir kullanım payı kazanımı beklentisiyle, Avustralyalılar'ın istediği ve ihtiyaç durduğu hizmeti inşa edebileceğimize inanıyoruz. Google'ın aksine, eğer büyüyebilirsek, geliri haber kuruluşlarıyla paylaşmak dahil, yeni yasanın öngördüğü yükümlülükleri üstlenmeye hazırız" dedi.

Avustralya'da Haber Medyası Pazarlık Yasası adı altında meclise sunulan yasa tasarısı, Google ve Facebook'a, platformlarında kullandıkları haber içerikleri için medya kuruluşlarına ödeme yapması zorunluluğu getiriyor.

Avustralya'daki en büyük medya kuruluşları olan Rupert Murdock'un News Corp ve Nine Entertainment şirketleri, ödemelerin her yıl yüz milyonlarca doları bulması gerektiğini kaydetti.

Yapılacak ödemelerin miktarı konusunda anlaşmaya varılamaması durumunda meselenin, "nihai teklif" olarak adlandırılan uzlaşma yoluyla çözülmesi öneriliyor. Bu çözüm önerisine göre her iki taraf bir ücret belirleyecek, arabulucu ise bunlardan birini seçecek.

ABD hükümetinin ve internetin önde gelen kurucularının desteklediği Google ve Facebook, Avustralya'nın planının, iş modellerine ve internetin işleyiş biçimine büyük zarar vereceğini kaydediyor.

Gerek Facebook gerekse Google, haber içeriği için yayıncılarla lisans ve reklam anlaşmaları yoluyla ödeme yapma konusunda ısrar ediyor. Her iki firma da farklı ülkelerde faaliyet gösteren haber kuruluşlarıyla milyonlarca dolarlık anlaşmalar imzaladı.

Google, Avustralya'daki yasanın da bu gibi müzakere ve anlaşmalara odaklanması gerektiğini bildirdi, ama zorunlu "nihai teklif" uzlaşması fikrine karşı çıktı.

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