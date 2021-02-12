Arama Motorlarındaki Haberlere Yeni Düzenleme mi Geliyor?

Fransız haber ajansı AFP'ye göre Amerikan yazılım devi Microsoft, arama motorlarının, haber kuruluşlarının internette yayınlanan içerikleri için telif hakkı ödemesini zorunlu hale getirilmesini istiyor.

Avustralya hükümeti bu konuda ilk adımı atan taraf olmuştu.

Microsoft şirketinden Perşembe günü yapılan açıklamada, diğer ülkelerin de Avustralya'nın izinden giderek, haber kuruluşlarına internette yayınlanan içerikleri için telif hakkı ödemesini zorunlu hale getirmeleri çağrısı yapıldı. Facebook ve Google, bu öneriye karşı çıkıyor.

Avustralya hükümeti, geçtiğimiz Aralık ayında, arama motorları ve sosyal medya firmalarının, platformlarında kullandıkları haberler için haber yayıncısı kuruluşlara telif ücreti ödemesine ilişkin bir yasa tasarısı sundu. Microsoft ise geçtiğimiz hafta, Avustralya'da önerilen plana karşı çıkan ve ülkedeki faaliyetlerini durdurma tehdidinde bulunan Google'ın bu tehdidini hayata geçirmesi durumunda doğacak boşluğu doldurma önerisinde bulundu.

Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Brad Smith, yaptığı açıklamada, firmasının, Avustralya'da Google ve Facebook'u medya kuruluşlarına gazetecilik faaliyetleri için ücret ödemeye zorlayacak yasa tasarısına tam destek verdiğini söyledi.